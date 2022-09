Une proclamation publique proclamant Charles III roi du Royaume-Uni a été lue au balcon du palais de St James, dans le centre de Londres, samedi. Dans une fanfare triomphale, le document, qui avait auparavant été signé lors d'une réunion du Conseil de succession, la version élargie du Conseil privé du monarque, a été lu par David White, héraut de l'ordre de la Jarretière, qui était accompagné du maréchal Edward Fitzalan-Howard. Il est chargé d'organiser l'ensemble de la cérémonie ainsi que les funérailles nationales d'Elizabeth II et le couronnement de son fils.

La proclamation du roi est une formalité, une "nécessité constitutionnelle", car en réalité, Charles III est devenu roi au moment où sa mère Elizabeth II est morte la veille. En reconnaissance du monarque, les drapeaux mis en berne après le décès de la reine sont relevés. À Hyde Park, l’unité de l'Artillerie royale a entamé une salve de 41 coups de canon. Une heure plus tard exactement, la proclamation sera faite dans la ville de Londres, devant le bâtiment de la bourse, et la tour de Londres sera le théâtre d'une salve d'artillerie de 62 tirs.

24h plus tard, la proclamation sera également lue en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Une heure plus tard, les drapeaux des bâtiments gouvernementaux du pays passeront à nouveau du haut des mâts au milieu. Le président russe n'est pas resté insensible à cette nouvelle. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme au nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III, et l’a félicité pour son accession au trône, a fait savoir samedi le service de presse du Kremlin.

Le palais de Buckingham a annoncé le décès d'Elizabeth II le 8 septembre. La reine, qui a régné pendant 70 ans et 7 mois - le plus long règne de l'histoire britannique - est morte à l'âge de 96 ans. Le nouveau monarque, son fils aîné, Charles, 73 ans, prend le nom de Charles III. En raison du décès d'Elizabeth II, qui était le chef d'État officiel de 15 pays, le Royaume-Uni a annoncé depuis le 9 septembre un deuil national, qui durera jusqu'au jour de ses funérailles. Le couronnement de Charles III aura lieu dans quelques mois, sa date, ainsi que celle des funérailles de la reine n'ont pas encore été fixées. Comme annoncé samedi, le jour des funérailles de sa majesté sera un jour férié. (avec TASS)