Ce vendredi est un jour particulier pour la Russie de Vladimir Poutine. La raison? Le Russie doit entériner l'annexion de 4 régions russes après les référendum qui ont été organisés dans ces zones alors que l'offensive lancée par Moscou en Ukraine se poursuit avec de nombreuses victimes. A cette occasion, le président Poutine a prononcé un discours dans lequel il s'attaque à l'Occident et a réaffirmé la volonté de son gouvernement de dialoguer avec Kiev à qui il a demandé de mettre un coup d 'arrêt aux hostilités.

Le président russe Vladimir Poutine s'attaque une nouvelle fois à l'Occident le jour où il était prévu qu'il entérine l'annexion de quatre territoires ukrainiens à la Russie. « Dans d'autres sociétés, il y a des mouvements anti-coloniaux [contre l'Occident], c'est cela qui va définir l'avenir politique. Aujourd'hui nous combattons pour mettre fin aux diktats des despotes. (…) Je suis persuadé que les peuples d’Europe comprennent qu’une politique construite sur la discrimination des autres est criminelle, il faut tourner la page de l'hégémonie occidentale », affirme le chef du Kremlin dont les propos ont été rapportés par Le Parisien.

« Aujourd'hui, le destin nous appelle sur le champ de bataille pour la grande Russie historique. Pour le futur de nos générations, nos enfants et petits-enfants que nous devons protéger contre (…) l’idée de rayer de l’Histoire la langue et la culture russes. », poursuit le numéro un russe Vladimir Poutine. Il faut préciser que le président Poutine a valider comme convenu l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Il s'agit des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. De son côté, Charles Michel, le président du Conseil européen a condamné « l'annexion illégale » des territoires russes dans un communiqué conjoint avec les chefs d'Etat des 27 membres de l'Union européenne. « Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais ces référendums fictifs », ajoute-t-il.