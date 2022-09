Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a démenti ce jeudi les publications concernant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. L'allégation d'une attaque sur le cortège présidentiel se dirigeant vers la résidence du président est apparue dans une chaîne Telegram le 14 septembre et a ensuite été reprise par le journal britannique The Sun. Interrogé sur le fait de savoir si l'information était fondée, le porte-parole de M. Poutine a répondu à l'agence TASS: "Non, ça ne l'était pas."

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi à Samarcande pour participer, pour la première fois en trois ans, à une réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) les 15 et 16 septembre. Vladimir Poutine devait rencontrer jeudi des dirigeants d’autres pays dans le cadre de réunions bilatérales et multilatérales et s’entretienir avec les présidents kirghize Sadyr Japarov, turkmène Serdar Berdimoukhamedov, ouzbek Shavkat Mirziyoyev, iranien Ebrahim Raïssi, ainsi qu’avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le dirigeant chinois Xi Jinping. Par ailleurs, un sommet triparti Russie-Mongolie-Chine, où participeront les chefs d’État, avait été prévu le 15 septembre.