L’afflux de migrants clandestins en Europe ne cesse de s’accroître. Récemment, environ 1000 migrants ont traversé la mer de la Manche, au nord-ouest du vieux continent. D’après les informations communiquées, hier dimanche 04 août 2022 par le ministère de la Défense, il s’agit de plus de 960 migrants qui ont effectué cette traversée afin d’aller au Royaume-Uni. Pour ce faire, ils ont fait usage de 20 petites embarcations. D’après les chiffres officiels, ces nouvelles arrivées portent à plus de 26 000 le nombre total de traversées depuis le début de l’année. Outre les migrants ayant récemment traversé la Manche, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar) 300 autres ont été secourus et ramenés en direction des côtes françaises.

La CEDH avait dit non au Rwanda et au Royaume-Uni

Notons que ces informations interviennent après l’accord passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur l’accueil des migrants. Plusieurs voix s’étaient levées pour afficher leur opposition contre cet accord. Au nombre de celles-ci figure la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui avait dit non au renvoi des migrants de Londres pour Kigali. En conséquence, un avion qui devait se rendre à Kigali dans la soirée du mardi 14 juin 2022, a été bloqué sur une base militaire anglaise. La décision avait été condamnée par Priti Patel, ministre britannique de l’Intérieur, qui l’avait qualifiée d’ « absolument scandaleuse », tout en soulignant qu’elle a été prise de manière « opaque ».

Dans une interview accordée au journal britannique The Telegraph, elle avait estimé que la décision de la CEDH a été prise sur des motifs politiques. « Comment et pourquoi ont-ils pris cette décision ? Est-ce que c'était politiquement motivé ? Je pense que oui, absolument » avait-elle déclaré. « La façon opaque dont ce tribunal a opéré est absolument scandaleuse » a encore indiqué Priti Patel, avant d’ajouter : « Nous ne savons pas qui sont les juges, nous ne connaissons pas le panel (de juges), nous n'avons pas reçu de jugement ». Par ailleurs, l’accord entre les deux pays avait été décrié par une opposante au président rwandais Paul Kagame, Victoire Ingabire. Aussi, avait-elle estimé que les autorités du Rwanda devaient abandonner cet accord pour davantage se concentrer sur les problèmes internes du pays.