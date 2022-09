Deux groupes de travail franco-béninois se sont réunis lundi 12 septembre à Paris pour plancher sur la coopération culturelle et la formation professionnelle entre les deux pays. Cette première réunion de travail de haut niveau entre dans le cadre du renforcement du partenariat bénino-français. L'objectif de la réunion est de définir des axes prioritaires, tant en matière de formation professionnelle que de culture, sur lesquels le Bénin et la France accentueront leur partenariat au cours des prochaines années. Les travaux du groupe culture ont été basés sur une réflexion sur le nouveau Quartier Culturel et Créatif (QCC) à Cotonou.

Cette nouvelle structure comprendra, entre autres, le nouvel Institut franco-béninois, dont la construction sera prise en charge par le Bénin, une résidence d’artistes, dont le modèle reste à définir, et un Musée d’art contemporain. Les échanges ont porté sur les possibilités d’accompagnement français à la réalisation de ces projets. Quant au groupe consacré à la formation professionnelle, il s’est concentré sur l’appui français à la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir (CIIS) Sémè-City.

Ce centre moderne et futuriste du savoir a pour ambition de devenir un pôle d’excellence à vocation régionale en matière d’enseignement supérieur et de formation technique et professionnelle. Les deux groupes poursuivront leurs travaux en format technique, à Cotonou, afin de travailler en binôme sur les détails de ces coopérations. Un travail de suivi s’effectuera également à Paris. Une attention particulière sera portée sur la coordination des acteurs français et béninois, et sur le lien des partenaires européens.

Cette rencontre de travail s'est effectuée en présence de la secrétaire d’État français chargée du Développement, Chrysoula Zacharopoulou, de la Francophonie, et des partenaires internationaux. Plusieurs ministres béninois ont effectué le voyage en vue de participer à ces activités. Il s'agit du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, du Ministre des Enseignements secondaires, technique et de la Formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, et du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola.