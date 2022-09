Le match opposant le Paris saint-Germain (PSG) au club italien de la Juventus Turin, qui a eu lieu hier mardi 06 septembre 2022, s’est soldé par une victoire du club parisien (2-1). Au cours de la rencontre, l’ancien monégasque Kylian Mbappé a raté une énorme occasion. En effet, il avait été lancé en profondeur par le septuple ballon d’or, Lionel Messi. Mais, Mbappé a préféré faire un jeu perso et frapper dans un angle fermé, alors que son coéquipier Neymar était bien placé en second poteau. Si le joueur de 23 ans avait saisi cette occasion, il aurait marqué les trois buts du PSG, au cours de la rencontre. Malgré de cette gaffe, l’attaquant du PSG a présenté ses excuses, même s’il ne semble pas regretter son acte.

« On joue, on passe vite à autre chose »

« J'ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en rater encore beaucoup et je vais en marquer beaucoup, c'est des faits de jeu. On joue, on passe vite à autre chose parce que sinon c'est comme cela qu'on pénalise notre équipe, ce n'est pas en ratant mais en pensant aux ratés » a-t-il déclaré à la fin de la rencontre au moment de recevoir son trophée d'homme du match. « Je veux toujours aller plus haut, continuer à m'améliorer. Je pouvais marquer un troisième but aujourd'hui. Mais je pense que je marquerai samedi et la semaine prochaine » a ajouté Kylian Mbappé. Notons que les propos de ce dernier interviennent alors que son nom a été évoqué dans l’affaire Pogba.

Le frère aîné du milieu du terrain de la Juventus Paul Pogba, Mathias avait, lors de diverses révélations, accusé celui-ci d’avoir eu recours à un marabout pour jeter des sorts au natif de Bondy. « Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! » avait-il notamment déclaré sur Twitter. Cependant, ces allégations ont été rejetées par Paul Pogba, lors des auditions à la police. D’après le média Cnews, au cours des auditions, le joueur de la Juventus FC a démenti les informations selon lesquelles, il avait fait recours à un marabout proche de sa famille afin de jeter des sorts au natif de Bondy. A l’en croire, les suspects dans cette affaire, avaient l’intention de le discréditer en révélant des échanges dans lesquels il faisait une demande à un marabout. Paul Pogba a eu recours à ce dernier pour sa propre santé, afin qu’il n’ait pas de blessures.