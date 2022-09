L’attaquant français Kylian Mbappé pourrait être libre de son contrat avec Paris Saint Germain plus tôt que prévu. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’une récente publication faites par le média sportif L’Équipe. Pour ce média, alors que dans l’esprit du monde sportif le prodige de Bondy a prolongé son contrat jusqu’en 2025, la réalité serait tout autre. Il s’agirait d’un contrat de deux ans plus une année en option. Selon certains observateurs, Kylian Mbappé pourrait fort probablement se garder d’activer l'option à l'été 2024. Cette situation lui permettrait ainsi de rejoindre le Real Madrid.

L'été prochain?

« Je l'ai dit quand il a signé. ll s'est mis d'accord avec le Qatar pour rester encore à Paris une saison à cause de la Coupe du monde. Mais il signera au Real Madrid l'été prochain », a notamment confié à Mundo Deportivo l’ancien attaquant de l'équipe de Norvège Jan-Aage Fjortoft. Cette information intervient suite aux différentes publications faites par la presse espagnole au cours de ces derniers jours. Le prodige de Bondy ainsi que les responsables du club espagnol n’auront donc pas abandonné l’idée du recrutement de l’attaquant français. Les responsables du club espagnol auraient déjà établi un plan pour apaiser les fans frustrés suite au choix du Français de rester à Paris.

L'avis des supporters du Real Madrid...

Nombreux sont ces supporters du Real Madrid qui ont exprimé leur désamour pour Mbappé après son choix de rester au sein du club francilien. C’est le cas par exemple du célèbre journaliste et consultant Tomas Roncero. « Je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent, c'est bien pour lui mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'oeil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur : depuis qu'il a dit non on a gagné une Ligue des Champions et on est sur un 8/8 cette saison », a-t-il déclaré lors de son intervention au sujet de son arrivée en Espagne.