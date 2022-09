Les problèmes de justice de la star américaine R. Kelly continuent de faire la Une des médias. Selon les informations rapportées par la presse, une jeune jurée à renoncer à la poursuite de cette charge ce lundi lors d’un procès de celui qui est poursuivi pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé. Au cours du procès ce lundi, la jeune femme a fait savoir qu’elle avait l’impression d’avoir une crise de panique.

Identité non révélée

Aussi, a-t-elle renoncer à continuer à siéger au jury. Il s’agit d’une femme blanche dont l’identité n’a pas été révélée. Elle travaillerait pour une bibliothèque publique. On retient qu’un autre juré viendra prendre sa place. «On m’a dit qu’elle avait dit qu’elle ne pouvait pas continuer une minute de plus. », a confié le juge de district américain Harry Leinenweber aux médias. Il y a quelque semaines, les avocats de la star américaine R. Kelly ont perdu la demande relative à l’exclusion des jurés ayant visualisé le documentaire détaillant des années d’allégations d’abus sexuels contre le rappeur.

30 ans de prison

« Autoriser une personne à siéger dans ce jury qui a vu ‘Surviving R. Kelly’ n’est pas différent de permettre à un juré de siéger dans le jury qui a été autorisé à prévisualiser la découverte dans ce cas », a déclaré Jennifer Bonjean. La demande a été formellement rejetée par le juge Leinenweber. Il a d’ailleurs fait l’option d’un jury mixte. Rappelons que le mis en cause qui purge une peine de 30 ans de prison a été reconnu coupable à New York l’année dernière d’accusations de racket fédéral et de trafic sexuel.