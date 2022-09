Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, s'est qualifié samedi de "macrobite parmi les chefs de sujets de la Fédération de Russie" et a déclaré qu'il penserait à quitter son poste. "Aujourd'hui, j'ai appris qu'il s'avère que je suis un "macrobite parmi les chefs actuels des entités constitutives de la Fédération de Russie. Je dirige la République depuis 15 ans. [...] Je pense que mon temps est venu avant que je ne sois expulsé. [...] Nous avons déjà commencé à y penser", a déclaré M. Kadyrov dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

Dans la légende de la vidéo, il a noté qu'il "méritait bien de longues vacances". Selon Ramzan Kadyrov, il était autrefois "le plus jeune et le plus inexpérimenté". Et maintenant, il est "resté inexpérimenté, mais la jeunesse est partie quelque part. [...] Nous, les Caucasiens, les Tchétchènes, avons un proverbe: un invité cher et attendu est d’autant plus agréable, s'il part à l'heure", a ajouté M. Kadyrov.