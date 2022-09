Il y a quelques jours, la Reine Elisabeth II a poussé son dernier souffle. Après un peu plus de 70 ans de règne, la reine Elisabeth II s'est éteinte alors que quelques heures plus tôt, ses médecins annonçaient que son état de santé se dégradait. Comme vous pouvez l'imaginez, plusieurs personnalités du monde ont rendu un vibrant hommage à celle qui a pendant des décennies marqué l'histoire du Royaume-Uni et du monde. Les heures qui ont suivi, le nom du nouveau roi a été divulgué : il s'agit du roi Charles III. Alors que le Royaume-Uni est encore sous le choc de la disparition de l'ancienne souveraine, des stars irlandaises ont appelé à l'abolition de la monarchie.

A peine installé officiellement comme le souverain d'Angleterre, le roi Charles III fait déjà face à un appel à l'abolition de la monarchie. Au cours du week-end écoulé, des stars irlandaises ont appelé à l'abolition de la monarchie à travers un message publié sur le réseau social Twitter. Le duo de stars irlandaises Jedward puisque c'est d'eux qui s'agit a appelé à mettre fin à la monarchie et demander à travers un autre message sur le même réseau social de donner plus de démocratie au peuple. "Abolissez la monarchie et donnez au peuple une véritable démocratie!" , a écrit le duo de chanteurs jumeaux irlandais.

"Le roi Charles devrait rendre les six comtés irlandais lors de sa visite en Irlande du Nord – Pas de guerre!" Juste des mots! C'est l'heure", a poursuivi les jumeaux irlandais connus comme des stars de la musique dans leur pays. Sans surprise, cette réaction du duo irlandais a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Le duo ne s'est pas arrêté là et a poursuivi les appels dans une série de tweets. "Le roi Charles devrait rendre les six comtés irlandais lors de sa visite en Irlande du Nord - Pas de guerre ! Juste des mots! C'est l'heure", a écrit le duo.