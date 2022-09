Les États-Unis considèrent la déclaration du président russe Vladimir Poutine, selon laquelle la Russie serait prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre son intégrité territoriale et son peuple, comme une menace pour l'Europe en violation du régime de non-prolifération nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden, ce mercredi, à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. "Un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU a envahi le territoire d'un pays voisin dans le but de rayer de la carte un État souverain. La Russie a violé sans vergogne des dispositions essentielles de la Charte des Nations unies. [...] Aujourd'hui même, le président Poutine a menacé de manière flagrante d'utiliser des armes nucléaires contre l'Europe et a ignoré de manière irréfléchie les obligations du régime de non-prolifération. Aujourd'hui, la Russie appelle à l'envoi de troupes supplémentaires et le Kremlin organise un référendum fictif pour tenter d'annexer une partie de l'Ukraine, ce qui constitue une violation extrêmement grave de la Charte des Nations unies", a déclaré le chef d’État américain.

Pour rappel, plusieurs personnalités de plusieurs pays dont la France et la Chine ont réagi au discours du président russe. “Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix”, a fustigé Emmanuel Macron. «Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible» a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.