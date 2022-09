Le président russe Vladimir Poutine, a une fois de plus, critiqué l’occident. En effet, alors qu’il s’exprimait en visioconférence, face aux chefs de renseignements des pays de la Communauté des Etats indépendants, ce jeudi 29 septembre 2022, le chef de l’Etat russe a estimé que de nouvelles menaces apparaissent, tout en soulignant que des « conflits se détériorent ». Pour lui, la situation est liée « aux problèmes de l'hégémonie de l'Occident qui est en train de s'effondrer ». Le chef du Kremlin a également estimé que les occidentaux ne veulent pas se détacher du passé et veulent imposer la « politique de diktat dans toutes les sphères de la politique internationale et de l'économie ».

L’annexion des 4 régions ukrainiennes sera entérinée demain

Vladimir Poutine a terminé sa prise de parole en ajoutant que : « L'Occident créé de nouvelles crises, de nouveaux problèmes, et fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine ». Notons que les propos du président russe interviennent un jour avant que la Russie entérine l’annexion de quatre régions ukrainiennes. C’est ce jeudi, que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rendu publique l’information, tout en précisant que c’est Vladimir Poutine qui présidera la cérémonie dédiée à cette occasion. Selon les informations du média Le Monde, le porte-parole du kremlin avait donné davantage de détails sur l’événement.

« Une cérémonie de signature d’accords sur l’entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie se tiendra demain à 15 heures (14 heures à Paris) au Kremlin. Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux lors de cet événement » avait-il déclaré. Pour rappel, l’Ukraine avait dénoncé, une « parodie » de référendum sur les régions concernées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé hier mercredi 28 septembre que son pays « n’acceptera aucune tentative de la Russie de s’emparer d’une quelconque partie de notre territoire » tout en ajoutant que « l'Ukraine ne peut pas accepter et n’acceptera aucune tentative de la Russie de s’emparer d’une quelconque partie de notre territoire ».