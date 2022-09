Quelques mois après son départ de Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich, l’international sénégalais Sadio Mané est revenu sur les sentiments qui l’animent. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la BBC, il fait savoir qu’il n’avait aucun regret après avoir quitté les Reds. La star du Sénégal est revenu sur les conditions dans lesquelles il est parti. Il fait tout de même savoir qu’il avait besoin de faire de nouvelles expériences après tout ce qu’il a vécu avec le Liverpool. Pour lui, quitter Liverpool était la meilleure décision à prendre pour sa carrière.

« C’est l’année dernière que j’ai pris la décision de partir parce que j’avais besoin d’un nouveau défi dans ma vie. Pour moi, c’était le bon moment. J’ai parlé avec l’entraîneur il y a un an et lui ai parlé de mon désir de partir. Si vous voyez mon histoire, je viens d’une petite ville – ma vie a toujours été un défi, donc je veux me mettre au défi tout le temps », a confié le ballon d’or africain au cours de cette interview.

"Très excité par cette saison..."

« J’ai passé huit ans en Premier League, et bien sûr j’ai passé six années merveilleuses avec Liverpool et je peux dire que nous avons gagné presque tout ce qui était possible. Ce n’était pas une décision facile mais dans la vie, il faut parfois prendre des décisions et jusqu’à présent, je pense que c’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma carrière. Je suis aujourd’hui dans l’un des meilleurs clubs du monde et je suis vraiment, vraiment heureux d’être au Bayern Munich et très excité par cette saison », a-t-il poursuivi. Notons tout de même qu’au cours de ces dernières semaines, le joueur africain peine à s’imposer.