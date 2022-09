Après quelques jours de maladie, Imam Alioune Badara Ndao a finalement tiré sa révérence. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, l’homme de Dieu était en soins intensifs depuis une semaine. Le décès est intervenu dans la nuit de lundi à mardi a précisé Sud FM. Il était admis aux urgences de l’hôpital FANN de Dakar. Le religieux est décédé quelques heures après le lancement d’une cagnotte pour lui venir en aide financièrement dans le cadre de son séjour à l’hôpital.

Adulé des hommes politiques

L’illustre disparu était âgé de 62 ans. Il jouissait d’une parfaite considération au sein de la classe politique sénégalaise. Nombreux sont les hommes politiques qui ont coutume de lui faire recours pour des soutiens spirituels. A en croire une publication qui a été faite sur Imam Alioune Badara Ndao par Xibaaru, l’homme aura marqué positivement de sa vie l’histoire de son pays et surtout la maîtrise du saint coran.

Quatre veuves et 16 orphelins

Il a passé sa plus tendre enfance au sein de la religion islamique qu’il a étudiée et enseignée. « Il s’engage, à l’âge quatorze ans, à étudier les sciences islamiques à travers la zone du Saloum : Diamal, Santhie Diamal, Makka

Gouye, Keur Bakary…C’est après qu’il revienne à Ndalane pour intégrer ensuite l’Ecole Abdoulaye NIASS à Kaolack. », peut-on lire sur la plateforme. Il laisse derrière lui quatre veuves et 16 enfants.