La dernière rencontre qu’a eue le président sénégalais avec les nouveaux députés de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale n’aura visiblement pas livré tous ses secrets. En effet, selon les informations rapportées par le médias sénégalais « Les Echos », au cours de la rencontre, Macky Sall aurait demandé sur un ton assez amusant à ses nouveaux soutiens au parlement de ne pas s’abonner aux voyages tout azimut.

Le problème évoqué avec ironie

A en croire les confidences du média sénégalais, même si le ton employé était plutôt ironique, il y aurait une part de vérité dans les propos du président. Il aurait demandé à ses soutiens de diminuer la fréquence des voyages à l’extérieur du pays. La demande aurait fait rire les députés venus rencontrer le leader de leur formation politique. Rappelons que ladite rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines a été l’occasion pour Macky Sall de discuter de bon nombre de sujets avec ses partenaires politiques.

Le cas Sonko également évoqué

Selon les informations rapportées sur cette rencontre, le dossier relatif à l’accusation de viol dont Ousmane Sonko fait l’objet a été au menu des échanges. Le sujet aurait été soulevé par Abdoulaye Saydou Sow, ministre et maire de Kaffrine, et Farba Ngom, édile des Agnam. «On doit tirer cette affaire au clair et permettre à tout le monde d’être fixé. Même ses partisans doivent l’encourager à aller répondre et clarifier les choses devant la justice pour que sa candidature puisse être légitime», a justifié le maire des Agnam.