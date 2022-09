Dakar Dem Dikk est une société de transport en république du Sénégal. Elle a pour mission principale d’offrir aux populations un service de transport répondant aux normes de la modernité. Oumar Boun Sylla , a été nommé Directeur Général de cette société le 2 septembre 2020 par le président Macky Sall. Également actif dans la politique, Boun Sylla a essuyé un échec aux législatives dernières.



Ainsi, un chauffeur de ladite société vient d'être licencié en raison de ses publications sur facebook, concernant son DG. Notamment par rapport à son échec aux élections législatives 2022. « J’ai écrit sur mon compte Facebook que Oumar Boun Khatab Sylla, le DG de Dakar Dem Dikk a été laminé dans son fief de Louga aux dernières élections législatives. Il m’a envoyé une demande d’explication. Lorsque je lui ai confirmé mes propos, il m’a licencié », a expliqué l'employé en question, rapporté par la presse locale.

« Comment peut-on comprendre qu'il achète une voiture à plus de 80 millions FCFA alors que la société est en proie à des difficultés financières. », s'est-il interrogé. Selon la direction de cette société, ce conducteur a commis une faute lourde. « Je vous rappelle que le Réseau social ne saurait être pour vous un lieu d’impunité ou d’immunité. En effet, reconnaissant les faits, vous avez fait preuve à l’égard de votre Directeur général, d’un manque de respect notoire, d’une insolence caractérisée et d’une indiscipline notoire. En outre, vous avez fait des publications de nature à ternir l’image de l’entreprise », ont notifié les responsables de Dakar Dem Dik.

Pou rappel, les agents de Dakar Dem Dikk ont démarré un mouvement d’humeur le lundi 05 septembre dernier pour la « pérennité de l’entreprise » et l’augmentation de leur salaire. « L’entreprise est dans un gouffre et l’administration avait promis de faire venir 1000 bus en début d’année. On est au mois de septembre et jusqu’à présent rien n’a été fait », avait déploré Mamadou Goudiaby. Le syndicat des employés de DDD dénonce également un recrutement « politique », qui s'effectue alors que « la direction se dit incapable de respecter les cotisations sociales ».