Encore une nouvelle polémique dans laquelle l'auteur-compositeur-interprète Tayc est pris. En effet, depuis quelques heures, Julien Bouadjie, plus connu sous le nom d'artiste de Tayc a créé une nouvelle fois la polémique pendant son dernier concert. La vidéo d'une scène qui a choqué plusieurs internautes fait le tour de la toile et de nombreuses personnes ont utilisé des mots durs à l'endroit du chanteur né à Marseille. Il y a quelques semaines, le chanteur avait créé une autre grosse polémique en Côte d'Ivoire avec une danse jugée un peu trop "sensuelle" par des internautes qui l'avaient traité de tous les noms.

Le chanteur Tayc est une nouvelle fois au cœur d'une grosse polémique. Pendant un concert, il a montré une petite culotte pendant qu'il prestait. Puis, le moment qui a choqué certains internautes c'est quand devant tout le monde, Tayc s'est mis à renifler la petite culotte. Il n'en fallait pas plus pour que ces détracteurs bondissent pour critiquer son geste. Plusieurs commentaires critiques ont été postés sur la toile. Tayc a été traité de "déguelasse" ou de "gros crasseux" ou encore de "détraqués sexuels" par les internautes qui n'ont pas manqué de le désavouer.

"Les concerts de tayc c'est une putain de réunion entre détraqués sexuels c'est effrayant quand même", lit-on sur le toile. "A chaque fois que je clique sur une vidéo qui concerne un concert de Tayc je sais que je vais voir un truc de cul mais la c’est trop, c’est le DOAT (détraqué of all time)", aurait par exemple écrit un internaute. Dans un autre commentaire sur la toile, l'internaute dit être dégouté par le comportement de la star. "Jamais un humain m’a dégoûté comme tayc me dégoûte, c’est trop d’être un dégoûtant de la sorte", peut-on lire sur la toile.