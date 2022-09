Publicité

"The Woman King", la superproduction d'Hollywood, projetée le weekend dernier dans une salle de cinéma à Cotonou continue de faire parler d'elle. Le film qui retrace l'histoire des Amazones (Agojiés) du royaume de Danxomè, sortira dans les salles françaises, le 28 septembre dernier. Au USA, la projection a déjà eu lieu le 16 septembre dernier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette superproduction a rencontré un succès immédiat dès sa sortie. En effet, le weekend dernier, "The Woman King" a occupé la première place au box office, détrônant "Barbarian", un film d'horreur.

Des chiffres provisoires du cabinet Exhibitor Relations

L'œuvre qui met en vedette, l'actrice oscarisée Viola Davis a engrangé 19 millions de dollars de recettes dès sa sortie d'après les chiffres provisoires publiés par le cabinet Exhibitor Relations, le dimancher dernier . Un pari gagnant donc pour les studios Sony. En effet selon Viola Davis qui se confiait à l'AFP, les studios et les producteurs étaient réticents à l'idée de s'impliquer dans le projet. Elle dit avoir passé six ans à essayer de les convaincre.

"The Woman King" a été réalisé par l'américaine Gina Prince Bythewood. Viola Davis y joue Nanisca, une guerrière chevronnée. John Boyega, un autre acteur, pas moins célèbre, campe le roi Ghézo. Dans un entretien accordé au site américain Vanity Fair, Viola Davis raconte comment elle a dû s'entraîner durement pour jouer le rôle du Général Nanisca. "Nous avons commencé intensément quelques mois avant le tournage, quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Musculation, sprint, arts martiaux et entraînement à l'armement pour la machette. J'aime dire que j'étais la guerrière OG" disait-elle sur un ton amusé.