Les deux géants de l'industrie aéronautique mondiale que sont Boeing et Airbus ne seront plus les bienvenus en Russie dans quelques années. En effet, Moscou, veut se passer de l'Europe et des Etats-Unis pour les transports aériens. Il ambitionne de construire une industrie aéronautique forte alors qu'actuellement les avions étrangers, notamment ceux d'Airbus et de Boeing, représentent 95% du trafic passagers dans le pays. Rostec , le groupe industriel russe a annoncé le retrait prochain des "avions étrangers de la flotte" russe. La société dirigée par Sergueï Tchemezov, un proche du président Poutine, compte utiliser des pièces de fabrication locale pour construire d'ici 2030, 1000 avions de ligne. 1036 plus exactement.

"Achever la substitution des pièces importées qui étaient livrées depuis l'étranger"

Il y aura parmi ces appareils, 12 gros-porteurs Il-96,142 Superjet-New et 270 MS-21,70 moyen-courriers Tu-214 et 70 turbopropulseurs Il-114. Le projet est ambitieux quand on sait que la moitié des composants et des technologies dont usent l'industrie aéronautique du pays de Poutine ne sont pas produits localement. Ils viennent plutôt de l'étranger. C'est du moins ce qu'indique un document gouvernemental consulté par l'Agence Reuters. "Notre prochain objectif est, dans les plus brefs délais, d'achever la substitution des pièces importées qui étaient livrées depuis l'étranger, pour les projets d'aviation prometteurs - SSJ-New et MS-21", a fait savoir Rostec.

Les "avions de Boeing et d'Airbus ne seront jamais livrés à la Russie"

Il ajoute que la société élaborait ses plans en fonction "du scénario difficile actuel" parce que la Russie ne s'attend pas à un assouplissement des sanctions. Il faut dire que les sanctions imposées par les pays occidentaux à Moscou n'ont rien arrangé à ce qui concerne l'approvisionnement en pièces de rechange. Elles se sont épuisées. Au terme du processus "irréversible" en cours, les "avions de Boeing et d'Airbus ne seront jamais livrés à la Russie" assure Rostec.