Les employés de la centrale de Zaporijjia seraient intimidés par les forces de sécurité russes dans un contexte où une équipe de l’AIEA effectue une descente sur les lieux ce jeudi 1er septembre. Selon les confidences qui ont été faites par un ingénieur de la centrale au média The Telegraph, les employés seraient victimes d’acte de torture. L’objectif serait de leur empêcher de dévoiler ce qui se passe au sein de cette structure ukrainienne tombée aux mains de la Russie.

«Nous nous inquiétons tous de l'éventuelle visite des représentants de l'AIEA. Ils pourraient organiser des provocations et ensuite les mettre sur le dos de l'Ukraine. On a l'impression que c'est exactement ce qu'ils prévoient de faire. Pendant la durée de la visite, ils prévoient de réduire au minimum la présence de notre personnel et de placer deux ou trois de leurs représentants dans chaque salle de contrôle», a confié l’ingénieur au média. Cette source qui a requis l’anonymat fait également remarquer que plusieurs employés de la Centrale de Zaporijjia ont mis aux arrêts alors qu’ils étaient chez eux et d’autres sur le chemin du travail.

"La police secrète"

Selon ses explications, leur mode opératoire est de faire descendre les employés de la salle de contrôle au sous-sol. Ceux-ci seraient détenus et torturés ainsi par « la police secrète ». «Notre direction garde le silence à ce sujet, pour ne pas créer de panique, mais les personnes qui reviennent après ces 'conversations' au sous-sol restent muettes. Il ne sera pas surprenant qu'au cours de la mission, ils se mettent soudain à dire ce qu'on leur a demandé de dire.», a poursuivi cet ingénieur. Rappelons que cette centrale qui fournit une grande partie de l’électricité à l’Ukraine emploie plusieurs milliers de personnes.