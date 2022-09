Le dernier discours du président russe Vladimir Poutine continue de susciter des réactions dans le monde. Alors que l’homme fort de Moscou avait annoncé il y a quelques heures la mobilisation partielle des troupes russes pour défendre la souveraineté du pays, la Chine a quant à elle invité les différentes forces impliquées dans le conflit ukrainien à « un cessez-le feu ». A la faveur d’une conférence de presse ce mercredi 21 septembre, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a rappelé que «la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées ».

Un appel au dialogue

«Les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus», a déclaré ce porte-parole de la diplomatie russe. «Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible», a-t-il ajouté au sujet de ce conflit qui met en scène la Russie et l’Ukraine soutenue par l’Otan.

La neutralité de la Chine dans le conflit ukrainien

Rappelons que cet appel intervient dans un contexte où la Russie et la Chine continuent d’entretenir de bonnes relations. Au cours de ces derniers mois, les deux pays se sont rapprochés et ont accru leur coopération dans beaucoup de domaines. En marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s’est déroulé il y a quelques jours à Samarcande, la cité historique d'Ouzbékistan au cœur de l'Asie centrale, le président russe avait déjà salué la neutralité observée par la Chine dans ce conflit. «Nous apprécions beaucoup la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes. Nous expliquerons en détail notre position sur ce sujet », avait déclaré Vladimir Poutine.