Deux hommes politiques sénégalais ont été victimes d'un grave accident de circulation le jeudi 06 octobre 2022. Il s'agit du ministre et Directeur de cabinet du président de la République Abdoulaye Daouda Diallo et du député Abdou Mbow. À bord du même véhicule, ces deux personnalités ont échappé de justesse à la mort. L'incident est survenu vers 22 heures entre Diourbel et Bambey.

Le ministre et Directeur de cabinet du président de la République Abdoulaye Daouda Diallo et le député Abdou Mbow étaient à bord de la voiture de Abdoulaye Daouda Diallo lors de l'accident alors que la délégation du ministre d’Etat était en partance vers Kaolack, dans le carde des ‹‹ besoins du Gamou prévu le 8 octobre 2022 ››, d'après les médias locaux. Le véhicule a heurté de façon très violente une voiture en stationnement. S'en est suivi une série de tonneaux du Land Cruiser 8x8 du ministre.

La voiture s'est finalement immobilisée sur le côté chauffeur, alors que le député était assis juste derrière le conducteur. Les victimes ont été sauvées par les airbags de la voiture qui se sont déployés, selon les témoignages rapportés dans les médias locaux. Le garde du corps du ministre d’Etat a été le moins chanceux de cette mésaventure. Il a été gravement blessée informent diverses sources.