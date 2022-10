En route pour Nikki ce week-end, un camion poids-lourds chargé de plusieurs casiers de produits de la Société béninoise de brasserie (SOBEBRA) n'est pas arrivé à destination. Il a fini sa course en plein boulevard, suite à une brutale chute, à quelques encablures de la place Mathieu Kérékou à Parakou. Au bilan, d'innombrables casiers de divers produits de la SOBEBRA ont volé en éclat. Il n'en fallait pas plus, pour que des curieux attirés par un assourdissant vacarme, en profitent pour étancher à l'excès leur soif.

Chacun d'entre eux, a eu à ingurgiter à sa guise, bière et autres sucreries. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l'adage. Point de témoin pour relater les réelles conditions de cet accident. Tout le monde avait oreilles et bouche rivées à la providentielle occasion pour jouir des délices des produits SOBEBRA. Signe de fatigue de la part du conducteur, excès de vitesse, ou tentative de dépassement défectueux ? Nul ne saurait le dire. Initialement prévus pour les accros de la mousse alcoolisée et les délices des jus de fruits présents à la fête des Batoonu à Nikki a plutôt fait le bonheur des noctambules de la cité des Koburu.