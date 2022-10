L’ancienne patronne de l’accusatrice d’Ousmane Sonko a profité d’un live sur TikTok pour une fois encore se prononcer sur l’affaire. Ndèye Khady Ndiaye qui a, dès le début clamé l’innocence de l’opposant sénégalais a fait savoir qu’elle était pressée que la justice situe les responsabilités dans cette affaire. Elle fait tout de même observer dans sa déclaration que des personnes risquent de se donner la mort si la justice décidait d’ouvrir le procès. «J’attends impatiemment le procès. Tout sera clair dans cette histoire», martèle-t-elle dans la vidéo.

"Des personnes vont se suicider"

«Qu’on aille au procès, vous verrez des personnes qui vont se suicider. Vous verrez des personnes qui n’auront plus de crédibilité dans ce pays. Que tous les musulmans de ce pays prient pour que l’on aille en procès.», a-t-elle poursuivi. Rappelons qu’elle s’est violemment opposée aux différentes accusations formulées par son ex-employée contre l’homme politique sénégalais. Lors d’une audition qui eu lieu le mardi 22 mars dernier, Ndèye Khady Ndiaye a dressé une liste de celles et ceux qui lui ont fait la cours pour plonger l’actuel Maire de Ziguinchor dans ce dossier.

Les deux femmes s'opposent

L’ancienne patronne de Adji Sarr a notamment maintenu la position qu’elle a adoptée depuis le début de cette affaire et une fois encore clamé l’innocence de l’opposant sénégalais. L’accusatrice pour sa part a également maintenu ses déclarations et réaffirmé avoir été violée par Ousmane Sonko. « A chaque fois qu’Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage rapide, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage complet. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D’ailleurs, c’est ça la règle dans le salon : tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en string et en soutien-gorge », a par exemple confié Adji Sarr lors de la confrontation avec son ex-patronne.