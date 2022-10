La police indienne a mis fin à une terreur dans la région de Champaran. Elle a abattu ce week-end un tigre réputé être un "mangeur d'hommes". Le félin a déjà tué 9 personnes dans la région en l'espace de quelques mois. L'équipe de la police indienne aura mis du temps pour en finir avec la bête devenue un monstre pour les habitants de Champaran. Environ 200 personnes ont été mises à la trousse du tigre pendant 8 jours. La course-poursuite a été rude et ce n'est qu'au bout du huitième jour qu'ils sont parvenus à mettre l'animal hors d'état de nuire.

Le tigre âgé d'au plus 4 ans a été abattu ce dimanche après 6 heures de traque dans la journée de ce dimanche. «Deux équipes sont entrées dans la forêt sur deux éléphants samedi après-midi et une troisième a attendu à l’endroit où nous pensions que le tigre allait sortir, et nous avons tiré […] pour le tuer à cet endroit», a confié à l’AFP Kiran Kumar, chef de la police locale. Le tigre abattu a semé la terreur dans la région durant plusieurs mois tuant et dévorant des humains.

Ce cas de tigres prédateurs humains n'est pas isolé en Inde. Le pays a déjà compté des centaines de décès causés par ces félins durant la dernière décennies. «Près de 225 personnes ont perdu la vie dans des attaques de tigres entre 2014 et 2019 en Inde, selon les données du gouvernement», avance Le Figaro. Ce phénomène est devenu un problème à double tranchant. La sécurité des populations qui est menacée et l'espèce en voie de disparition. Les défenseurs de l'environnement accusent les autorités de ne pas prendre en compte la question de la disparition de l'espèce. Ils pointent du doigt le fait que les populations se sont installées non loin des zones où les animaux dangereux sont présents.