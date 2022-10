L’Algérie a décidé d’accélérer les choses en ce qui concerne l’apprentissage de la langue anglaise dans son système éducatif. En effet, cette dernière qui était enseignée à partir du collège, est aujourd’hui enseignée dans le pays à l’école primaire. C’est le président algérien AbdelMadjid Tebboune qui avait révélé l’information lors d’une annonce faite sur la télévision nationale le 1er août 2022. A ce moment, le chef de l’Etat avait déclaré : « Chez nous, la langue française est un butin de guerre mais l’anglais est une langue internationale » qui sera enseignée dès la prochaine rentrée scolaire, afin que l’Algérie puisse avoir accès à « l’universalité ».

Des appels d’offres lancés

Le président avait par la suite mis l’accent sur le fait que la décision allait être appliquée suite à « une étude approfondie menée par des experts ». Après l’annonce, des appels ont été lancés pour recruter des diplômés en anglais. Notons que l’idée de se tourner vers la langue de Shakespeare, germait depuis 2019, suite à la chute de l’ancien président Bouteflika. A ce moment, le gouvernement de transition, à travers son ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid, avait pris la décision d’adopter l’anglais comme langue d’enseignement à l’université à la place du français. La même décision avait été prise dans un contexte de tensions avec la France.

L’administration rwandaise avait pris la décision en 2008. Pour rappel, des tensions subsistent entre Alger et Paris, avec l’Elysée qui essaie de calmer la situation. Au cours du mois d’août 2022, les deux pays par le biais de leurs présidents ont fondé le haut conseil de coopération. Selon un communiqué de l'Élysée, « la France et l’Algérie considèrent que le moment est venu d’évaluer les cadres existants de la coopération bilatérale... Le Haut Conseil de Coopération supervisera les activités des différents mécanismes de la coopération bilatérale et donnera les grandes orientations sur les principaux axes de coopération, sur les actions concrètes de partenariat et en évaluera la mise en œuvre. Des visites ministérielles bilatérales dans tous les domaines concernés se tiendront à échéance régulière pour en assurer le suivi ».