Le capitaine Ibrahim Traoré doit rapidement se mettre au travail pour remettre le Burkina Faso sur les rails. Disposant maintenant des pleins pouvoirs pour diriger le pays des Hommes Intègres, Ibrahim Traoré doit passer à l'action sur le plan sécuritaire. Durant le tumulte de ces derniers jours au plus haut sommet de l'État, les terroristes n'ont pas chômé. Ce samedi 15 octobre, des groupes armés terroristes ont attaqué le détachement militaire de Silmandji située dans la région du Centre Nord.

Le bilan faisait état de 11 soldats plus 8 supplétifs de l'armée burkinabè qui ont trouvé la mort dans l'embuscade. Dans la nuit du 16 octobre, c'est la ville de Gourcy (nord du Burkina) qui a reçu la visite des Hommes armés non identifiés. D'après les sources locales, les individus armés ont incendié la maternité de la ville et ont détruit les deux véhicules de la structure sanitaire. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais la psychose s'est installée dans la ville.

Avec ces deux attaques quasi simultanées, les groupes terroristes semblent envoyer un message au nouvel homme fort du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré est désormais face à la réalité du terrain. Depuis près de 7 ans, le Burkina connaît un pic du nombre d'attaques terroristes dans les derniers moins de l'année. La fin 2022 sera mouvementée et le capitaine Traoré devra enclencher urgemment des mécanismes sécuritaires pour limiter les dégâts.