Depuis ce vendredi 21 octobre, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Après sa prestation de serment, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi Me Apollinaire Kyelem de Tambela comme nouveau chef du gouvernement. L'avocat est une figure bien connue du paysage publique burkinabè. L'homme de 64 ans est un grand défenseur de la vision de Thomas Sankara. Ayant effectué la majeure partie de son cursus universitaire à l'étranger, notamment en France, Apollinaire Kyelem de Tambela a milité activement pour la bonne marche de la période révolutionnaire. En France particulièrement, il contribuera à créer une section du Comité de défense de la Révolution (CDR), ce qui lui permettra de vulgariser les idéaux de la révolution et de mobiliser des fonds pour la réalisation de divers chantiers sous le mandat de Thomas Sankara.

Kyelem de Tambela sans langue de bois en ce qui concerne la coopération avec la Russie

Le nouveau Premier ministre est un pur sankariste qui s'assume totalement. L'avocat est régulièrement l'invité des plateaux télé où il fustige le système politique et socio-politique actuel du Burkina Faso. Pour Kyelem, le Burkina doit obligatoirement suivre les sillons tracés par Thomas Sankara pour amorcer un véritable développement. L'ancien CDR est bien conscient des défis qui l'attendent. Le Burkina se trouve dans un contexte différent de celui de la période révolutionnaire. La crise sécuritaire a presque mis le pays à genou et il faudra adopter une politique audacieuse pour sauver le pays.

De plus, la jeunesse burkinabè a fortement muté avec des attentes énormes. Les jeunes burkinabè sont aujourd'hui imprégnés des questions de géopolitiques, raison pour laquelle ils appellent de tous leurs vœux un partenariat avec la Russie. Durant le coup de force d'Ibrahim Traoré, le peuple réclamait la rupture totale des accords de partenariats avec la France pour se tourner vers la Russie. "La Russie ou rien" ce genre de slogans étaient entonnés lors des manifestations qui ont suivi le putsch du 30 septembre. Le nouveau Premier ministre burkinabè va-t-il se lancer les yeux fermés dans un partenariat avec la Russie ? pas si sûr. Dans un récent entretien au journal l'Observateur Paalga ou à la TV BF1, Me Apollinaire Kyelem de Tambela s'est exprimé sur un éventuel partenariat avec la Russie.

Le nouveau Premier ministre est favorable à une diversification des partenariats. Selon lui, il est tout à fait normal qu'en fonction de ses intérêts, le Burkina décide de collaborer avec n'importe quel pays du monde. Cependant, pour le sexagénaire, il est hors de question de se jeter dans les bras de la Russie. Voilà ce qu'affirmait Apollinaire Kyelem de Tambela dans son entretien à l'Observateur Paalga : "La Russie est plus exploiteuse que la France, demandez des nouvelles à la Somalie, à l’Éthiopie et à l'Angola, ils vous le diront...L'emprise de la Russie sur ses partenaires est beaucoup plus importante; ceux qui réclament ce pays à cor et à cri ignorent cela et veulent qu'on chasse la France. Beaucoup sont de bonne foi car ignorants et victimes de la campagne d'intoxication en cours. Mais certains vivent des financements des lobbies pro-russes et ça aussi c'est bien connu. Hier comme aujourd'hui, le sort des Noirs y est moins reluisant qu'en France ou dans n'importe quel pays de l'occident".

Le ton est donné et le nouveau Premier ministre ne compte pas se jeter à l'aveuglette dans une coopération avec la Russie comme le réclame une grande partie de la population. Kyelem de Tambela, sankariste convaincu souhaite compter au maximum sur l'expertise des burkinabè pour amorcer un véritable développement. Les questions de partenariat viendront en bonus. Est ce que le peuple burkinabè l'entendra de cette oreille ? On en saura plus lors des premières actions du duo Traoré-de Tambela.