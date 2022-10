Au moins 13 soldats burkinabé ont été tués par des combattants dans l'est du pays, a rapporté dimanche l'Agence France-Presse (AFP), citant des membres des services de sécurité du pays africain. Samedi, une unité de l'armée a été prise en embuscade dans l'est du pays par des combattants de l'un des groupes terroristes, rapporte l'agence selon Tass. Outre les personnes tuées, quatre autres militaires ont été blessés. Selon RFI qui cite ses propres sources, les assaillants portaient des tenues régulières des militaires burkinabé et ont ainsi pu se faufiler dans la zone sans encombre. Plus d'informations dans nos prochaines parutions.