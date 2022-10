L'ancien premier ministre de transition du Burkina Faso Isaac Zida a réagi pour la première fois après le nouveau putsch. Le lieutenant-colonel en exil a annoncé son soutien au nouvel homme fort Ibrahim Traoré. Isaac Zida s'aligne derrière la volonté du peuple. Dans un post sur Twitter, l'ancien premier ministre de transition a clairement indiqué que l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré est l'émanation de la volonté populaire. «Il me semble que le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier, et ce choix s’appelle Capitaine Ibrahim TRAORE.», a-t-il déclaré.

C'est ce qui justifie son soutien au putschiste au pouvoir. Il recommande aux nouvelles de «gagner du temps et aller vite à la reconquête du territoire national» suivant ce qui a justifié le coup d'État du 30 septembre dernier. Le lieutenant-colonel dresse un tableau alarmant de la situation depuis le début de cette guerre. «Tous nos soldats ne sont pas encore doté d’une arme individuelle. On ne parle même pas des volontaires mobilisés qui vont quelques fois à la rencontre de l’ennemi armés de leur seul courage et leurs amulettes», a-t-il précisé.

Isaac Zida appelle son jeune frère d'arme à changer de fusil d'épaule en allant vers de nouveaux partenaires. Il n'a pas hésité à indiquer la voie de Moscou. «Pour réussir cette reconquête, il y a également un choix à faire, celui d’un nouveau partenariat stratégique. La Russie comme partenaire apportera au Burkina Faso les équipements militaires nécessaires pour faire face à cette insurrection djihadiste. Comme c’est le cas au Mali voisin, l’armée burkinabé sera équipée d’avions de reconnaissance, de vrais hélicoptères de combat, d’armements de dernière génération et bien d’autres moyens indispensables pour vaincre les terroristes.», a-t-il recommandé. Cette réaction d'Isaac Zida intervient à quelques jours des assises nationales.