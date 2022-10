La France a condamné l'attaque contre l'ambassade du pays au Burkina Faso via un communiqué du ministère des Affaires étrangère, diffusé ce samedi soir. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté la violence contre nos ambassades au Burkina Faso. Toute attaque contre nos biens diplomatiques est inacceptable. Nous appelons toutes les parties à assurer leur sécurité conformément aux conventions internationales", est-il souligné dans le communiqué. Pour rappel, des manifestants ont pris d'assaut l'ambassade après les accusations de connivence entre Damiba et les forces françaises. Accusations démenties par les autorités françaises.

Publicité

Déclaration de la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les violences contre nos emprises diplomatiques au Burkina Faso. Toute atteinte à nos emprises diplomatiques est inacceptable. Nous appelons les parties prenantes à en assurer la sécurité, conformément aux conventions internationales. La sécurité de nos ressortissants est une priorité. Nous leur avons adressé des consignes les appelant à exercer la plus grande vigilance et à rester chez eux jusqu’à nouvel ordre. Une cellule de crise est ouverte au sein de notre ambassade et à Paris au Centre de crise et de situation pour suivre la situation. Nos équipes sont mobilisées en lien étroit avec nos ressortissants.