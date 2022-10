Depuis ce vendredi 25 octobre, le nouveau gouvernement du Burkina Faso est connu. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 23 membres et selon les propos du Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambela, il s'agit d'un gouvernement de combat dont la feuille de route va s'articuler autour de trois grands axes que sont : la sécurisation du territoire national, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'amélioration du système de gouvernance. Les attentes autour du gouvernement de Tambela sont fortes.

Comme l'avait indiqué le président Ibrahim Traoré lors des premiers moments de sa prise de pouvoir, "tout est urgent et il faut aller vite". Les urgences sont là et connues de tous, raison pour laquelle il sera nécessaire d'enclencher un certain nombre de mécanismes. Dans un récent communiqué, Ibrahim Traoré a invité les anciens ministres et autres cadres du régime Damiba à restituer au plus vite leurs véhicules de fonction. Le délai est fixé à ce jour mercredi 26 octobre à 16h. Rappelons que dans ce nouveau gouvernement, on retrouve trois ministres du pouvoir Damiba dont l'emblématique ministre de la fonction Publique, Bassolma Bazié.