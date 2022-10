Les inconditionnels de recherche de gain facile ne tarissent pas d'imagination. Cambrioler un moulin à maïs et emporter des bassines de maïs, de sorgho, et autres denrées alimentaires a été l'autre trouvaille de ces personnes mal intentionnées, le week-end écoulé dans un quartier périphérique à Parakou. Elles ont mis en sac ces différentes denrées alimentaires, et laisser sur place, les différents récipients qui les contenaient.

Au petit matin, alerté par des riverains, le meunier n'a eu que ses yeux pour pleurnicher et constater les dégâts. Remerciant certainement les dieux d'avoir épargner son moulin. Heureusement, s'en est suivi un règlement à l'amiable avec ses clients qui ont accepté chacun d'emporter à vide son récipient. N'est-ce pas qu'un mauvais règlement aurait été mieux qu'un bon procès ?