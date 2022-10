La Confédération africaine de football (Caf) avait attribué à la Guinée Conakry en 2014 l’organisation de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qui était prévue pour se dérouler en 2025. Mais à moins de 3 ans, la Guinée n’a pas pu respecter le cahier des charges qu’elle a signé avec l’instance faitière du football africain. La semaine dernière lors de son déplacement à Conakry, le président de la Caf, Patrice Motsepe a annoncé aux autorités guinéennes le retrait de l’organisation de la Can2025.

Après l’annonce du retrait de cette prestigieuse compétition africaine à la Guinée, Le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo a exprimé toute sa déception. Il n’a pas manqué d’indexer le lobby financier, qui selon lui, est plus puissant que les réalités. Ce responsable guinéen a fait savoir à l’Afp que « nous sommes à presque trois ans de l’échéance » et que « les plus grands stades qu’on construit aujourd’hui se construisent en 24 mois ». Pour lui, l’idée de dire qu’il n’est pas possible de réaliser en 24 mois toutes ces infrastructures-là, c’est un préjugé.