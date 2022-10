Après plusieurs mois de vacance, la Cour constitutionnelle béninoise a un nouveau président. Il s’agit de Razaki Amouda Issifou qui occupait l’intérim après la démission surprise du Professeur Joseph Djogbénou. Le magistrat hors classe à la retraite, Razaki AMOUDA-ISSIFOU est désormais le nouveau Président de la Cour constitutionnelle. Ancien vice-Président, et assurant l’intérim du Président de l’Institution depuis le 12 juillet dernier, date de la démission du Professeur Joseph DJOGBENOU, il a été élu à l’issue de l’assemblée générale des conseillers qui s’est tenue ce mardi 11 octobre 2022.

Magistrat hors classe, à la retraite, Razaki AMOUDA ISSIFOU a été député de la quatrième législature de l’Assemblée nationale, où il a présidé la Commission des lois et de l’administration. Il a été secrétaire général de la première CENA en 1996 et coordonnateur Borgou de CENA en 2011. Il a ensuite été rappelé à la magistrature avant d’être élu en 2010 maire de la Commune de Ouassa-Péhunco, où il resta jusqu’en 2015. Il est ensuite promu à l’inspection générale du Ministère de la justice, de la législation des droits, avant de siéger à la Cour constitutionnelle en juin 2018.

Le 11 juin 2018, il est élu au poste de Vice-président de la haute juridiction. Suite à la démission le 12 juillet 2022 du Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph DJOGBENOU, il devient président intérimaire de l’Institution. Depuis ce mardi 11 Octobre 2022, il est devenu le 6ème Président de la Cour constitutionnelle depuis l’ère du renouveau démocratique. Le nouveau Président de la Cour constitutionnelle a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Bénin le 24 septembre 2021.

Sylvain Nouwatin nouveau vice-président

Les membres de la Cour constitutionnelle ont également élu M. Sylvain NOUWATIN au poste de Vice-Président. Sylvain Nouwatin est magistrat hors classe à la retraite. Il a occupé de grandes responsabilités dans les Cours et tribunaux, comme président des tribunaux de Porto Novo, d’Abomey et de Lokossa, mais aussi procureur de la République à Natitingou de 1988 à 1995. Il a été aussi président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour la présidentielle 2006, et secrétaire général de la Cour constitutionnelle de 2009 à 2016. Membre de la Cour constitutionnelle depuis le 07 juin 2018, il est devenu depuis ce mardi 11 octobre 2022, Vice-Président de l’Institution. Le N°2 de la Cour constitutionnelle a été fait, commandeur de l’Ordre national du Bénin le vendredi 24 septembre 2021.