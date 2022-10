L’Allemagne poursuit les différentes démarches dans le cadre de la mise en œuvre de son initiative baptisée «bouclier du ciel européen». En effet, au total 14 pays de l’Otan l’ont rejoint pour la concrétisation de ce projet qui vise à acquérir des matériels de défense anti-aérienne et anti-missile. Porté par Berlin, l’initiative permettra l'achat de systèmes Iris-T et Patriot. Le Royaume-Uni, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie ont tous signé la lettre d’intention dans le cadre de ce projet.

«Les nouveaux moyens, totalement interopérables et intégrés de façon transparente dans la défense aérienne et antimissile de l'Otan, renforceront considérablement notre capacité à défendre l'Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles», a noté dans un communiqué le secrétaire général adjoint de l'Otan Mircea Geoana. «Cet engagement est encore plus crucial aujourd'hui, alors que nous assistons aux attaques de missiles impitoyables et aveugles de la Russie en Ukraine, qui tuent des civils et détruisent des infrastructures essentielles», a poursuivi ce responsable de l’alliance militaire.

La France absente de la liste

Notons que des pays comme la France ne sont pas sur la liste des nations impliquées dans ce projet mais apporte ton soutien à sa concrétisation. Pour des responsables français, c’est une nécessité pour les membres de l’Alliance militaire d’avoir « systèmes de défense antiaérien, antimissile et antidrones». Tout ceci intervient dans un contexte de guerre en la Russie et l’Ukraine qui bénéficie du soutien des pays de l’Otan. Paris a d’ailleurs officialisé au cours de ces dernières heures l'envoi de six canons Caesar, portant la dotation à 24.