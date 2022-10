La péninsule coréenne est partagée par deux Etats antagonistes, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette dernière est proche des Occidentaux. Son armée, celle du Japon et des Etats-Unis ont entrepris il y a quelques semaines des exercices militaires communes. La Corée du Nord, qui se méfie de ces manœuvres, qu'elle considère comme des répétitions pour une invasion a également montré ses muscles récemment. Entre le 06 et le 8 octobre 2022, le pays a organisé des exercices militaires aériens, impliquant 150 avions de combat "volant simultanément". Ce que le régime de Pyongyang considère comme une première historique.

La Corée du Sud a aussitôt fait décoller des avions de chasse

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Corée du Nord ne s'est pas arrêtée à cette démonstration de force. Elle a également effectué ces derniers jours plusieurs essais de missiles. La tension entre son voisin est montée d'un cran ce vendredi, quand des avions militaires nord-coréens, une dizaine, ont été aperçus volant près de la frontière séparant les deux pays. Selon un communiqué de l'armée sud-coréenne, les avions nord-coréens ont été aperçus alors qu'ils étaient en train de voler à environ 25 km au nord de la ligne de démarcation militaire dans la région centrale de la zone frontalière coréenne et à environ 12 km au nord de la ligne de limite nord.

«De fortes contre-mesures militaires »

La Corée du Sud a aussitôt fait décoller des avions de chasse. Selon le communiqué, l'armée de l'air sud-coréenne "a effectué une sortie d'urgence avec ses avions y compris le F-35A, et a effectué une manœuvre en réponse" à la provocation. Les tensions entre les deux pays pourraient grimper s'ils se livrent encore à des exercices militaires. La Corée du Nord avait accusé jeudi son voisin d'effectuer "des tirs d'artillerie pendant environ dix heures près de la zone de défense avancée du cinquième corps de l'Armée populaire de Corée", selon un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle KCNA. Pyongyang dit avoir pris «de fortes contre-mesures militaires » pour répondre à cette « action provocatrice ».