La France a assisté hier vendredi 14 octobre à la création du Haut Commissariat des Diasporas Africaines (HCDAF). Il est dirigé par Rachida Kaaout, une élue de La République En Marche (LREM) à Ivry-sur-Seine. L'organisation a pour but de fédérer les associations afin de mener des projets de développement en Afrique. Elle travaillera également à lutter contre les discriminations dont sont victimes les communautés africaines en France. L'HCDAF a déjà convaincu 1200 associations. Rachida Kaaout relève que les immigrés et descendants d'immigrés sont très bien "structurés, mais au sein de leurs propres communautés". Il est maintenant temps de fédérer tout le monde pour agir en Afrique, dans les pays d'origine.

" Un continent où tout est possible"

Pour elle, les immigrés et descendants d'immigrés ont passé leur temps à "parler, à débattre et à proposer, mais au final", personne n'agit . Le Haut commissariat des diasporas africaines compte organiser d'ici fin décembre 2022, un premier "sommet" dont le but est de faire connaître l'Afrique à sa diaspora . En effet, pour Rachida Kaaout, "on a une nouvelle génération en (France) tournée vers l'Afrique, mais une Afrique qu'elle ne connaît pas et où elle n'a jamais mis les pieds. Or, c'est un continent où tout est possible". L'autre chantier du HCDAF, et même le premier, est de lutter contre les discriminations envers les immigrés et descendants d'immigrés en France. Et cela passe déjà par l'octroi du droit de vote aux étrangers lors des municipales de 2026.

Ils sont les plus maltraités de la société française

Rachida Kaaout, estime que les étrangers doivent aussi accéder à ce droit de vote, parce que tout comme les européens, ils sont "des contribuables". Son organisation compte se battre pour obtenir ce droit à ces nombreux africains qui vivent dans l'hexagone. Elle veut également mettre fin à la discrimination au sein des entreprises françaises. "J'en ai assez d'entendre des mamans me dire: "Mon fils a du mal à trouver du boulot alors qu'il est diplômé et qualifié. La France n'est pas raciste mais il faut changer les mentalités . Les Africains représentent un réservoir de compétences qui n'est pas utilisé à sa juste valeur" estime t-elle. Son point de vue est corroboré par un entrepreneur d'origine sénégalaise. Il estime que les jeunes français noirs et les jeunes français arabes font partie des jeunes les plus maltraités de la société française.