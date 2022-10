Une femme âgée de 50 ans a été retrouvée morte dans sa chambre dans le département du Couffo. De source policière, la défunte aurait été victime d'un assassinat. Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 octobre 2022. En effet, la femme vivait avec sa petite-fille de 3 ans environ. Elle a été tuée par des individus non encore identifiés alors qu'elle était couchée dans son lit, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 octobre dernier. Le voisinage a été alerté par les cris de la petite-fille qui essayait de réveiller sa grand-mère qui ne s'est pas vite levée au petit matin comme à l'accoutumée.

Sur les lieux, les voisins ont retrouvé le corps sans vie de la dame dans son lit. Egalement, il a été constaté que la porte a été défoncée. La petite fille a confié aux forces de l'ordre qu'elle avait trouvé environ quatre personnes qui brutalisaient sa mémé lorsqu'elle s'était réveillée dans la nuit. L'un d'entre ces individus aurait demandé à l'enfant si elle le reconnait et la fille avait répondu non. Après les constats d'usage, la police soupçonne que la défunte a été assassinée. Son corps a été déposé à la morgue et la police a ouvert une enquête pour retrouver les coupables.