Un homme ayant financé le terrorisme en Irak a été condamné par la justice américaine. Il s’agit en effet de Abdullahi Ahmed Abdullahi, un Canadien âgé de 37 ans qui a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal fédéral de la ville californienne de San Diego, pour avoir financé six recrues du groupe djihadiste Etat Islamique. Selon un communiqué du département américain de la justice, l’homme a « fourni de l'argent et du personnel pour soutenir les activités jihadistes violentes de l'État islamique en Irak et au Levant ». C’était en 2017, qu’il avait été arrêté au Canada, avant d’être extradé aux Etats-Unis deux ans plus tard. Au cours de son procès, Abdullahi Ahmed Abdullahi a plaidé coupable, tout en reconnaissant avoir braqué une bijouterie située à Edmonton.

Il avait aidé un habitant de San Diego à aller combattre en Syrie

Selon ses aveux, une partie de la somme a permis de financer le voyage de six recrues en Irak. D’après le communiqué du ministère de la justice, le mis en cause a, entre novembre 2013 et mars 2014, aidé trois de ses cousins qui vivaient dans la ville canadienne d’Edmonton, un autre cousin de Minneapolis, et un habitant de San Diego pour aller combattre en Syrie. Notons que la condamnation d’Abdullahi Ahmed Abdullahi intervient plusieurs mois après que la Tunisie ait éliminé trois djihadistes de l’Etat islamique. Les trois extrémistes appartiennent au groupe terroriste Jound al-Khilafah, qui avait prêté allégeance à l’organisation terroriste Etat Islamique.

Selon l’agence de presse russe Tass, l'opération avait été menée dans le gouvernorat de Kasserine. Aucun autre détail n'avait été donné. Les forces de sécurité continuent de prendre des mesures pour identifier les derniers foyers de terrorisme dans le pays. La neutralisation de ces extrémistes intervient après que le Mali eut dit avoir éliminé plusieurs terroristes de Tessit, suite au départ de la force française Barkhane. « Ce jour 20 aout 2022 vers 13h00, le check-point FAMa, sur la sortie de Kidal de Ménaka, a repoussé une attaque terroriste du JNIM avec un bilan coté ami de 02 blessés et coté ennemi 01 assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés » a indiqué le communiqué de l’Etat-Major général des armées de ce pays d'Afrique de l'Ouest le mois dernier.