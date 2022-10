La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin) est désormais un partenaire stratégique du club de Dynamo d’Abomey pour les prochaines compétitions telles que la Ligue professionnelle de football et la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. C’est ce qui ressort dans un communiqué en date du 06 octobre 2022 et rendu public par ladite société.

En nouant un partenariat avec le club de la cité historique d’Abomey, « SIPI-Bénin compte partager ses valeurs avec Dynamo Fc d’Abomey et au football béninois afin de les propulser vers de nouveaux sommets » a précisé ledit communiqué. Comme l’a affirmé le grand humaniste et leader charismatique, Nelson Mandela, « Le sport a le pouvoir de changer le monde ». Lire le communiqué