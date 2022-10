Les artistes nigérians Wizkid et Burna Boy sont fiers de leur fortunes et n’hésitent pas à le faire savoir tout en se moquant de leur confrère Davido. Après une publication de Wizkid sur les réseaux sociaux à ce sujet, c’est le récent lauréat d'un Grammy Award, Burna Boy qui a abondé dans le même sens. « Je ne peux pas parler d'argent avec vous si vous n'avez pas gagné 100 millions de dollars cette année. Il suffit de fumer le petit déjeuner et de s'asseoir », a lancé Burna Boy dans une publication sur Instagram.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n’hésitent pas à faire savoir que Burna Boy a voulu répondre à Wizkid, d’autres estiment qu’il s’agit d’un clash dirigé contre Davido. «Je peux arrêter de toucher le micro aujourd'hui et vous tous les petits négros ne pouvez toujours pas toucher la richesse! Même si vous demandez de l'aide à votre père et à votre mère #moreloveLessEgo #EveryBody'sDaddy », avait dans un premier temps publié Wizkid sur les réseaux sociaux.

"Je suis l'oncle de Davido"

« Bientôt aussi. Je vais ouvrir un cours pour que vous veniez apprendre comment obtenir tout ce que vous méritez avec moins de travail et des choix commerciaux intelligents. Avancer! Adressez-vous à moi en tant que monsieur ou papa avant de mentionner mon nom ! Ok les bébés ! », avait-il poursuivi. Sur le plan artistique, Burna Boy a tout de même ouvertement clashé Davido qui n’aurait pas une carrière aussi brillante que lui. «Mais, je suis l'oncle de Davido pour ce truc de musique! Oui, j'ai dit ça. », a-t-il déclaré.