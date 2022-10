Une révélation explosive sur la télévision d'Etat de la république islamique d'Iran. En effet, dans la matinée de ce jeudi 06 Octobre, une vidéo présentée par la télévision d'Etat iranienne a été diffusée sur les ondes. Dans cette vidéo, une femme qui se présente comme Cécile Kohler avoue être une espionne française qui travaille pour le service de renseignement extérieur français. La française (professeure de français dans le Yvelines et une responsable du syndicat d'enseignants Fnec FP-FO) et son époux avaient été arrêtés au cours du mois de Mai dernier.

Du nouveau dans l'affaire des européens arrêtés en Iran il y a quelques mois. En effet, en Mai dernier, une française et son époux avait été interpelés en Iran. Selon la République islamique, les deux européens interpelés étaient "entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société". Ils ont été accusés d'"atteinte à la sûreté" du pays. Ce jeudi, la télévision d'Etat a diffusé un témoignage présenté comme des aveux de la française. Dans la vidéo diffusée, on entend Cécile Kohler parler en français et affirmer qu'elle et son époux se sont rendus en Iran "pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien islamiste".

Son mari qui est également entendu dans la vidéo donne des précisions sur les objectifs de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Le but visé par la DGSE était "de faire pression sur le gouvernement" iranien aurait avoué le français, dans la vidéo rapportée par plusieurs médias français. Il faut préciser que dans la vidéo, la française a avoué être un agent de renseignement opérationnel à la DGSE, le service de renseignement extérieur français. D'après les déclarations de la française, elle et son mari devraient soutenir financièrement des manifestations et des grèves mais aussi même de faire usage des armes "pour se battre contre la police".