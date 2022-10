Le week-end écoulé, une manifestation contre le président chinois Xi Jinpin s'est tenue dans le consulat chinois à Manchester dans le nord de l'Angleterre. Selon le rapport de plusieurs médias internationaux, plusieurs personnes sont sortis du consulat de l'empire du milieu et ont conduit un manifestant à l'intérieur du bâtiment et l'aurait agressé. L'information avait fait réagir Londres qui avait fustigé cet incident. Ce mercredi 19 Octobre 2022, la Chine s'est défendu des accusation et a déclaré que la sécurité des locaux chinois était menacé avec cette manifestation.

La Chine réagit quelques jours après l'altercation survenue dans son consulat en Grande Bretagne. Par la voix d'un porte parole de la diplomatie, la Chine a déclaré que ses diplomates n'étaient pas impliqués dans l'altercation et relevé que des chinois travaillant pour le consulat ont été blessé. "En raison du harcèlement malveillant d'éléments anarchiques et de l'entrée illégale au consulat général de Chine à Manchester, cela a blessé du personnel chinois et menacé la sécurité des locaux chinois", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux journalistes lors d'un briefing de routine.

Ce même mercredi, Londres a jugé "inacceptable" que cela se produise sur son territoire. "Ils étaient sur le sol britannique et c'est absolument inacceptable pour ce genre de comportement", a déclaré James Cleverly, ministre des Affaires étrangères britannique aux diffuseurs ce jour selon le rapport de plusieurs sources dont l'agence de presse Reuters. L'incident survenu le week-end écoulé avait suscité de nombreuses réactions dans le rang des législateurs britanniques. Le bureau du Premier ministre britannique a qualifié cet incident de "profondément préoccupant". La police de Manchester enquête pour faire la lumière sur cet incident.