De nationalité pakistanaise, Saifullah Paracha âgé de 75 ans a été libéré après 17 ans d'emprisonnement à Guantanamo, la prison ouverte sur l'île de Cuba depuis 2002 pour la détention des jihadistes de Al-Qaïda et des impliqués dans l'attentat du 11 Septembre 2001. Arrêté en Thaïlande en 2003, cet homme s'est retrouvé derrière les barreaux pour des soupçons de liens avec Al-Qaida. Accusé d'avoir eu des contacts avec des responsables d'Al-Qaïda, tels que Oussama ben Laden et Khalid Cheikh Mohammed, Saifullah Paracha n'a jamais été inculpé. En effet, l'avocate du septuagénaire avait déclaré en 2008 que la rencontre entre son client et Oussama ben Laden remonte en 1999, et qu'ils s'étaient une nouvelle fois retrouvés en 2000, pour une production d'un programme télévisé.

D'après le Département américain de la Défense, cet homme d'affaires pakistanais qui était le propriétaire d'une entreprise d'import-export a été libéré parce que ce dernier ne représente plus une menace pour les Etats-Unis. Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, le septuagénaire est retourné dans son pays une fois remis en liberté. Son rapatriement a été favorisé par de multiples efforts fournis par les autorités de son pays. «Nous sommes heureux qu'un citoyen pakistanais emprisonné à l'étranger retrouve enfin sa famille», peut-on lire dans un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

«Le retour tant attendu de Saifullah Paracha est une bénédiction indescriptible et un rappel tragique de la façon dont la peur de l'Amérique après le 11 septembre nous a conduit à la dépravation humaine déchirant des familles et détenant ses membres en prison pendant des décennies , pour être libéré à la suite de jugements ''de condamnation injustifiées'' et beaucoup sans aucun procès», a déclaré l'avocate de cet homme, Shelby Sullivan-Bennis.