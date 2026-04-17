Présidentielle au Bénin : Boni Yayi félicite Wadagni et plaide pour l'unité et le dialogue national

Un jour après la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril par la Cour constitutionnelle, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a adressé, le 17 avril 2026, un message de félicitations à Romuald Wadagni, élu avec 94,27% des suffrages. Cet appel de l’ex-chef d’État met l’accent sur la nécessité de restaurer la cohésion nationale et de rebâtir les fondements démocratiques du pays.

Une responsabilité de rassemblement

Thomas Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin de 2006 à 2016, a souligné que l’élection de Wadagni « confère la responsabilité majeure de rassembler toutes les forces vives de la Nation ». L’ancien président insiste sur la restauration de la confiance dans les institutions, la nécessité de rétablir les fondements démocratiques de la République et de garantir à chaque Béninoise et Béninois sa pleine place dans la communauté nationale.

Restaurer les valeurs fondamentales

Boni Yayi appelle le nouveau président à faire vivre « avec exigence, les principes d’équité, de justice et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il rappelle que le Bénin, « attaché à ses valeurs démocratiques, aspire aujourd’hui à un nouvel élan fondé sur l’inclusion, l’apaisement et la crédibilité de l’action publique ».

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L’appel de Boni Yayi place le dialogue national au centre de l’action gouvernementale. Il considère cette initiative comme « condition essentielle du vivre-ensemble et de la paix », rappelant au nouveau chef d’État l’importance de l’inclusion et de l’apaisement pour rebâtir la crédibilité de l’action publique.

Mesures de réconciliation attendues

L’ancien leader africain préconise des mesures spécifiques : la libération des personnes détenues dans le cadre politique et le retour des citoyens en exil. Il estime que ces gestes favoriseraient un « climat de confiance propice à la réconciliation nationale ».

Boni Yayi appelle également Wadagni à consolider une « union sacrée » autour des enjeux de sécurité régionaux dans le respect des équilibres nationaux. Il invite le Bénin à revendiquer son rôle « d’acteur de stabilité, de crédibilité et de progrès » attendu par ses citoyens et ses partenaires internationaux.