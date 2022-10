L’ancien président américain Donald Trump s’est une fois de plus exprimé sur l’offensive lancée en Ukraine, par le président russe Vladimir Poutine. Lors d’un entretien accordé au média Real America’s Voice, le samedi 08 octobre 2022, le milliardaire américain a estimé que l’actuel locataire de la Maison Blanche a quasiment contraint son homologue russe à envahir l’Ukraine. A en croire Donald Trump, les autorités américaines auraient poussé le chef du kremlin à attaquer Kiev. « Ils l'ont en fait raillé, si vous y regardez vraiment. Notre pays, et nos soi-disant dirigeants, ont raillé Poutine. J'ai dit, vous savez, ils le forcent presque à accepter ce qu'ils disent. La rhétorique était si stupide » a-t-il déclaré.

Il s’entendait « très bien » avec Zelensky et Poutine

Au cours de son intervention, Donald Trump n’a pas manqué de dire que les affrontements entre l’Ukraine et la Russie n’auraient pas eu lieu sous sa présidence. A l’en croire, il s’entendait « très bien » avec les présidents ukrainien et russe Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Notons que, les mots de l’ex-numéro un américain interviennent avant qu’il eut qualifié l’ancien défunt président George HW Bush d’avoir caché plusieurs millions de documents secrets. C’était au cours d’un rassemblement du parti républicain, hier dimanche 09 octobre 2022, que l’ex-locataire de la Maison Blanche a fait cette déclaration.

Selon lui, l’ancien président George HW Bush avait gardé une quantité importante de ce type de documents dans un ancien bowling. A en croire Donald Trump, George HW Bush « a emmené des millions et des millions de documents dans un ancien bowling reconstitué avec ce qui était alors un vieux restaurant chinois en panne. Ils les ont rassemblés. Et il y avait une porte d'entrée cassée et des fenêtres cassées. A part ça, c'était assez sécurisé ». Ce n’est pas la première fois que Donald Trump s’en prend à un ancien président, suite à la perquisition de son domicile par le FBI. Il avait affirmé que son prédécesseur Barack Obama avait emporté des documents confidentiels à Chicago.