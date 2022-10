Après avoir longtemps joué au centriste dans la crise ukrainienne, la Chine a fini par afficher sa position au cours de ces derniers jours. Selon les confidences du porte-parole anglophone du parti communiste de Pékin au «Global Times», une collaboration entre la Chine et la Russie rendra le «monde plus juste». A en croire les propos de l’homme politique chinois cette situation permettrait également de mettre fin à l'hégémonie américaine sur le monde. La puissance asiatique a souvent accusé l’Otan et les États-Unis d’être à l’origine de la crise ukrainienne.

Le patron de la diplomatie chinoise a visiblement mis à exécution les mots du Parti Communiste Pékin. Par le canal d’une déclaration qu’il a faite, le ministre chinois des affaires étrangères a annoncé l’objectif de Pékin de renforcer les collaborations avec la Russie. Il fait notamment savoir que son pays apportera son soutien à la Russie de Poutine. Le ministre Wang Yi aurait fait ces déclarations lors d’un entretien téléphonique avec son homologue Sergueï Lavrov.

"La partie chinois soutiendra fermement la partie russe"

«La partie chinoise soutiendra fermement la partie russe, dirigée par le président Vladimir Poutine, pour unir et guider le peuple russe afin de surmonter les difficultés, apaiser les troubles, atteindre les objectifs stratégiques de développement et promouvoir le statut de la Russie en tant que grande puissance sur la scène internationale» a déclaré le patron de la diplomatie chinoise. Pour lui, c’est «le droit légitime de la Chine et de la Russie de réaliser leur propre développement. Toute tentative visant à bloquer les progrès de la Chine et de la Russie ne réussira jamais.»