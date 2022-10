Les agents de la police du commissariat de Reims, en France viennent d’ouvrir une enquête après que le corps d’une femme morte depuis plusieurs mois, est retrouvé dans son appartement. Même si la piste d’une mort naturelle n’est pas encore écartée, la police a arrêté le fils de la défunte pour n’avoir pas signalé la mort de sa mère depuis plusieurs mois. En attendant, une autopsie aidera dans les enquêtes pour déterminer les causes du décès.

Le principal suspect dans le cadre de cette enquête ouverte ce vendredi, a encore été relâché par les enquêteurs pour des raisons de santé mentale. En effet, le suspect qui n’est rien d’autre que le fils de la septuagénaire, est atteint d’un grave trouble psychiatrique, et pour le moment pris en charge dans un hôpital d’office. Selon les premiers éléments collectés par les enquêteurs, la victime et son fils n’avaient pas de contact avec le reste de leur famille. Aussi, ils sortaient très peu de leur appartement puisque la vieille dame souffrait de problèmes cardiaques et son fils est handicapé.

Il a été placé en garde à vue quand les policiers ont su qu’il vivait dans la maison sans pour autant pris le soin de signaler la mort de sa mère après plusieurs semaines. Cependant, la police n’écarte pas la piste d’une mort naturelle non signalée. Cependant, toute la lumière sera faite sur cette affaire une fois que l’autopsie pour déterminer les causes du décès de la septuagénaire aura lieu. Elle est d’ailleurs prévue pour ce lundi 31 octobre 2022.