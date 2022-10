Des prisonniers de la guerre Russo-ukrainienne ont été libérés ce samedi 29 octobre 2022 dans le cadre d'un échange entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays ont annoncé qu'un total de 52 prisonniers de guerre ont été libérés. La Russie et l'Ukraine ont négocié la libération de détenus de chaque côté. Ces négociations ont abouti à un échange de plus d'une cinquantaine de prisonniers entre les deux pays. Les autorités de l'Ukraine ont informé l'opinion de la libération de plusieurs de leurs ressortissants.

Ils en ont compté 52 qui sont entre autres des soldats, des marins, des garde-frontières, des membres de la garde nationale et des médecins. Le président Zelensky a affirmé qu'un total de 1.031 prisonniers ukrainiens ont été libérés depuis mars. Du côté de Moscou, le ministère de la Russe confie également que des détenus russes sont de retour au pays. Ils sont plus d'une cinquantaine à être libérés par l'Ukraine. Malgré les échanges de prisonniers entre Russes et ukrainiens les combats font toujours rage. Les images dans la presse montrent des prisonniers très affaiblis.

Un reportage diffusé dans une vidéo montrant l'échange entre cinq captifs ukrainiens et des Russes montre quelques soldats russes sortant d'un fourgon en titubant. Les opérations d'échanges entre prisonniers sont un moment sensible déclare un responsable militaire russe. « Tout peut mal tourner. Quand il y a une bataille, que vous voyez des chars tirer, et que vous êtes debout dans un champ en train de procéder à un échange… », a déclaré Vitaliï Danila, le chef de la police de la circulation dans la région de Mykolaïv. C'est la première fois que des échanges font objet de diffusion médiatique.